Após indireta de Luana Piovani, Scooby dispara: ‘Trabalho para conquistar o meu’

O surfista Pedro Scooby, 35 anos, rebateu as indiretas de sua ex-esposa, a atriz Luana Piovani, 47, em que ela afirma, sem citar nomes, que um homem estaria querendo tomar o seu dinheiro, porém

Nesta quarta-feira, 20, o ex-BBB comentou em uma publicação após uma internauta sugerir que ele quer metade do apartamento em Nova York, EUA, que Luana pôs à venda.

Tudo aconteceu quando a ex-modelo fez uma publicação em que descreve a diferença entre caráter e respeito.

“Respeito é como a pessoa se comporta na sua frente. Caráter é como ela se comporta na sua ausência”, diz a mensagem de texto compartilhada por ela, na qual ela acrescenta a indireta.

“Alecrim dourado não tem caráter. Finge de ovelha, mas mais um homem escroto que não preza por quem dos seus filhos! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram oito anos de contas pagas? Dentista, comida, viagens, pediatra, oito funcionárias? Vou rir quando a conta chegar”, disparou ela.

Em seguida, uma internauta saiu em defesa de Piovani: “Aposto que ele quer a metade do apartamento de Nova York”, opinou uma usuária do Instagram.

Scooby rebateu o comentário: “Pode ter certeza que não. Trabalho para conquistar o meu! Até porque, ela comprou com o dinheiro dela!”, defendeu-se ele.

Vale destacar que o surfista entrou com uma ação contra a ex-mulher, no início deste ano, após ela expor conflitos entre os dois relacionados à criação dos filhos. Na ação, ele pediu para que Luana não cite mais seu nome na web nem exponha as crianças.

