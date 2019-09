Após indiciamento por Brumadinho, Vale diz que analisará conteúdo do inquérito

A Polícia Federal indiciou, na noite da quinta-feira, 19, sete funcionários da mineradora Vale e seis membros da consultora TÜV SÜD pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos envolvendo a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. As duas empresas também foram indiciadas.

A Vale diz ter tomado conhecimento nesta sexta-feira, 20, dos resultados do inquérito relativo ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão.

A mineradora informou que avaliará detalhadamente o conteúdo do resultado do inquérito antes de fazer qualquer manifestação e que a “empresa e seus executivos continuarão contribuindo com as autoridades e responderão às acusações no momento e ambiente oportunos”.

Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido um posicionamento da TÜV SÜD.