Após inchaço no rosto, Joelma é internada em hospital de São Paulo

Após a polêmica envolvendo o inchaço no rosto de Joelma, que segundo ela é devido as sequelas da Covid-19, a cantora foi internada na terça-feira (07) no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, de acordo com a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles.

O veículo ainda informou que Joelma sofre de Anasarca, um inchaço que pode ser chamado de edema, causado por acúmulo de líquido na região do rosto. As fontes também confirmaram que a loira deve deixar o hospital ainda hoje.





Na terça-feira (31), a assessoria de Joelma afirmou que o inchaço é sequela da Covid. “Ela está em tratamento”, escreveu a equipe da artista, após ela ter aparecido com o ‘rosto deformado’ durante um show que fez em Parauapebas, no sudeste do Pará.

