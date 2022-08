Após implante, Eliezer já planeja próxima cirurgia facial

Da Redação 10/08/2022 - 10:43 Compartilhe

Eliezer, do BBB22, está satisfeito com os últimos procedimentos que fez, incluindo um transplante de barba e cabelo, mas já planeja novas intervenções.

“Vai ser bem focado no funcional, vou fazer uma cirurgia para corrigir o desvio de septo porque eu não consigo respirar direito. Aí eu vou aproveitar para dar uma ajustada no nariz. Não vou mudar o tamanho, mas vou definir o nariz. Acho ele muito oval”, disse, em entrevista à “Quem”.

“Não é nem pela beleza, nem pelo físico. O importante é a gente estar bem com a gente mesmo. O psicológico comanda tudo. Eu quero ser me cuidar. Quero ficar bem, quero envelhecer de forma saudável e quero me olhar com sessenta anos no espelho e falar ‘cara, você dá um caldo'”, emendou.