Após impeachment, Coreia do Sul marca eleição para 3 de junho

PEQUIM, 8 ABR (ANSA) – O governo da Coreia do Sul oficializou a convocação de eleições presidenciais para o próximo dia 3 de junho, na esteira do impeachment de Yoon Suk-yeol devido à tentativa fracassada de impor lei marcial no país em dezembro passado.

A decisão chega poucos dias depois de a Corte Constitucional ter confirmado a deposição do ex-mandatário de direita, que foi substituído interinamente pelo premiê Han Duck-soo.

As pesquisas dão amplo favoritismo para Lee Jae-myung, líder do Partido Democrático da Coreia, principal força de oposição no país e que tem maioria na Assembleia Nacional. Aos 61 anos, ele já foi prefeito de Seongnam e governador da província de Gyeonggi e é deputado desde junho de 2022.

Por outro lado, o Partido do Poder Popular, legenda de Yoon, aparece com menos de 10% das intenções de voto, mas as candidaturas ainda não foram oficializadas. (ANSA).