Após impasse, Gustavo Henrique é anunciado pelo Fenerbahçe Transferência de ex-jogador do Flamengo é concluída após problemas nos exames médicos







O Fenerbahçe anunciou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo. O defensor é mais um jogador que deixa o Rubro-Negro para defender a camisa do clube da capital turca, treinado por Jorge Jesus.

Além de Gustavo Henrique, que assinou contrato por uma temporada com seu novo clube, o Fenerbahçe trouxe recentemente outro zagueiro brasileiro, o ex-Santos e Fluminense Luan Peres, que estava no Olympique de Marseille.

Gustavo Henrique irá reencontrar no Fenerbahçe o volante Willian Arão, que foi mais um jogador que deixou o Flamengo para atuar sob o comando de Jorge Jesus.

Revelado pelo Santos, Gustavo Henrique tem 29 anos e defendeu o Flamengo em 81 partidas, marcando nove gols, entre 2020 e 2022. O zagueiro conquistou seis títulos na Gávea em sua passagem: Campeonato Brasileiro (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Campeonato Carioca (2020 e 2021) e Recopa Sul-Americana (2020).

