Após igualar feitos de Senna e Schumacher, Hamilton celebra ‘ano perfeito’ na F-1

Lewis Hamilton não ficou satisfeito em “apenas” conquistar o hexacampeonato da Fórmula 1. O britânico da Mercedes fechou a temporada de 2019 com autoridade ao ganhar de ponta a ponta o GP de Abu Dabi neste domingo e obter marcas expressivas.

Hamilton chegou à 11ª vitória no ano, igualando o seu desempenho em 2018, e quebrou o recorde de pontuação em uma só temporada ao alcançar 413. Além disso, se posicionou na mesma prateleira de duas lendas da Fórmula 1 em dois quesitos.

O britânico, ao vencer a corrida de ponta a ponta, conquistou seu 19º triunfo na carreira liderando todas as voltas, igualando o feito de Ayrton Senna. Ao pontuar em todas as provas no ano, o hexacampeão repetiu a façanha do alemão Michael Schumacher em 2002.

“Estávamos vendo se poderíamos ultrapassar os limites. Esta é a maneira perfeita de terminar a temporada, com o pé direito. Foi um ano perfeito. Sou grato pela minha equipe, que continuou se esforçando o ano todo e nunca perdeu de vista o objetivo. Todos nós tínhamos uma meta em comum: a busca pela perfeição”, pontuou Hamilton.

Apesar de pulverizar alguns recordes e se igualar a lendas do automobilismo mundial, Hamilton ainda tem o que perseguir. Ele busca, agora, superar Schumacher, o maior vencedor da Fórmula 1, no número de triunfos e títulos. O britânico tem 84 vitórias e está a sete do alemão. Quanto às taças, ele soma seis e for campeão na próxima temporada, terá o mesmo número de conquistas do ex-piloto da Ferrari.

“Sinto que estou no meu melhor do ano agora, como se tivesse que continuar e agora temos que parar? De qualquer forma, paramos com o pé direito e espero começar com o pé direito novamente no próximo ano”, projetou o hexacampeão. O britânico sempre faz questão de agradecer ao trabalho dos funcionários da Mercedes e classificou seu carro como uma “obra de arte”.