Após idas e vindas, Ana Castela e Gustavo Mioto comemoram um ano de namoro: ‘Uma vida inteira’

Ana Castela e Gustavo Mioto, que reataram o namoro pela segunda vez no início de maio, comemoraram um ano de relacionamento nesta terça-feira, 4. No Instagram, ambos fizeram declarações de amor e falaram sobre os términos.

Para comemorar a data, o casal saiu para jantar e publicou fotos do momento. “Somando tudo, com as pausas pra valorizar publicidades e dar engajamento, hoje tem 1 ano que o marketing começou… que loucura tem sido a jornada da vida do seu lado. Tô te vendo tão linda aqui na mesa que a gente tá jantando, que eu nem quero estender a legenda pra ficar contigo… então é isso. Te amo”, escreveu Gustavo Mioto, ironizando os boatos sobre a relação não ser verdadeira.

Já Ana Castela publico uma montagem de casamento dos dois e escreveu: “A vida é doida, cansativa, correria… mas com você, ainda continua doida, óbvio. Mas me traz uma felicidade tão grande em saber que nessa correria louca no final dos trabalhos vou ter você no aeroporto me esperando pra passar a noite jogando videogame, procurando algo pra comer e pra poder dormir juntinho nesse frio”.

“Eu te amo, obrigada por me fazer feliz e me sentir uma princesa todos os dias… até mesmo quando choro falando que não tenho roupa! Você é incrível”, completou a cantora.

