Após histórica ida à Copa, Gareca confia na superação da má fase peruana

Depois de levar a torcida peruana ao delírio por classificar a seleção nacional para uma Copa do Mundo após 36 anos, Ricardo Gareca chega ao Brasil para a disputa da Copa América sob suspeita. Desde o Mundial da Rússia, o time peruano não apresenta bom futebol, como ficou claro na derrota para a Colômbia, por 3 a 0, no último dia 9, em Lima.

Mesmo assim, o treinador demonstra confiança em seus jogadores. “Este é um grupo que se formou nas adversidades. Muitos poucos acreditam na gente, mas nesses momentos conseguimos nos superar, sempre no limite e com muitas dificuldades”, afirmou Gareca, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na véspera da estreia diante da Venezuela, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Gareca destacou que a inspiração dos atletas é mais importante que a tática utilizada dentro de campo. “A tática é muito importante, mas não tem tanta importância sem a inspiração dos jogadores. E nossa equipe possui grandes jogadores, que podem romper com a tática usada pelo adversário.”

Gareca afirmou que os 23 jogadores do elenco estão em condições boas para atuar, inclusive Jefferson Farfán e Carlos Zambrano, que fizeram tratamento nas últimas semanas. Na zaga, após fazer vários testes, o treinador argentino definiu a escalação de Miguel Araujo e Luis Abram. “Depois da Copa, fizemos vários acertos na equipe. Alternamos coisas boas e outras que ainda precisam ser conquistadas.”

Perguntado sobre o atacante Paolo Guerrero, maior artilheiro da seleção peruana e um dos mais experientes do grupo, Gareca falou da importância do atacante dentro e fora de campo. “É digno destacar e admirar não apenas a sua trajetória dentro de campo. Esteve envolvido em uma circunstância acidental, mas todo mundo sabe que não é um consumidor de drogas”, disse o treinador, referindo-se ao período de 14 meses que o capitão peruano ficou afastado dos gramados por ter testado positivo em exame antidoping.

Depois do jogo com a Venezuela, os peruanos enfrentam os bolivianos, terça-feira, às 18h30, no Maracanã. O último jogo da primeira fase será na Arena Corinthians, dia 22, às 16 horas, contra o Brasil. O Peru soma dois títulos da Copa América: 1939 e 1975.