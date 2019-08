Após greve, Globo Alagoas retalia, rebaixa e afasta âncoras, diz colunista

A TV Gazeta, afiliada da Globo em Alagoas, está sendo acusado de ter promovido retaliações contra jornalistas. Tudo por conta da greve da categoria em todo o estado em junho deste ano. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

Após a paralisação, a emissora demitiu 15 profissionais, entre jornalistas e apresentadores. Porém, foi obrigada pela Justiça a reintegrá-los. A TV Gazeta acatou a decisão, mas após a reintegração, eles estariam sofrendo com um processo de retaliação.

A ideia inicial da emissora era reduzir o salário dos profissionais em 40%, o que não foi aceito. Posteriormente, deu férias forçadas a todos, depois passou a rebaixá-los de cargo, com redução de ganhos, benefícios e visibilidade.

Entre os jornalistas afastados pela TV Gazeta estão apresentadores do Bom Dia Alagoas, ALTV 1ª edição, Gazeta Rural e Globo Esporte Alagoas.

O colunista ainda informa que a emissora, que pertence à família do senador Fernando Collor de Mello, foi procurada para duas vezes para maiores esclarecimentos, mas que as mensagens foram ignoradas.