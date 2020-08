Após vídeo com falso roubo a banco, youtubers podem pegar 4 anos de prisão

Donos de um canal no Youtube com mais de 4,8 milhões de inscritos, os gêmeos Alan e Alex Stokes foram indiciados, em Los Angeles, nos Estados Unidos, por um vídeo em que fingem ser ladrões. Os procuradores acusam os irmãos de fraude, falsa comunicação de crime, entre outros crimes.

Em outubro do ano passado, a dupla se vestiu de preto, colocou capuzes e saiu correndo com sacos fingindo que roubou um banco. Eles pediram um Uber e o motorista se recusou a levá-los. Uma testemunha que presenciou a cena acionou a polícia acreditando que os dois estavam tentando assaltar o motorista também.

Ao chegarem no local, a polícia apontou a arma para o motorista e pediu que ele saísse do carro. Só depois descobriram que ele não estava envolvido e liberaram o homem. Em seguida, alertaram os youtubers do perigo da ação, mas não os prenderam.

De acordo com os procuradores, quatro horas depois, os irmãos voltaram a fazer a mesma pegadinha no campus de uma universidade e a polícia foi novamente acionada.

“Não eram brincadeiras”, afirma Todd Spitzer, procurador do distrito de Orange County. Se condenados, os donos do canal Stokes Twins podem pegar quatro anos de prisão.

“São crimes que podem resultar em alguém se machucando seriamente ou até mesmo ser morto. Os agentes da lei juram proteger o público e, quando alguém liga para o 911 para denunciar um assalto a banco, eles vão responder para proteger vidas. Em vez disso, o que encontraram foi algum tipo de tentativa distorcida de ganhar mais popularidade na internet, colocando desnecessariamente o público e os policiais em perigo”, disse Spitzer.

