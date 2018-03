Após grandes defesas, Jailson pede cautela no Palmeiras

Após brilhar no primeiro jogo da semifinal do Paulistão, o goleiro Jailson pediu cautela ao time do Palmeiras, na noite deste sábado. Responsável por quatro grandes defesas no clássico com o Santos, o jogador afirmou que a vantagem criada pela vitória por 1 a 0 é pequena.

“Estamos respeitando a equipe do Santos, que é uma grande equipe, e a gente sabe que temos mais 90 minutos. Não ganhamos nada. Na primeira parte [jogo de ida] conseguimos fazer um belo de um jogo. A equipe está de parabéns. Agora vamos descansar”, disse o goleiro, em entrevista ao Sportv.

Jailson exibiu desempenho decisivo neste sábado ao fazer defesas importantes quando a equipe vencia por 1 a 0. Questionado sobre a mais difícil delas, ela citou a que buscou uma cabeçada perigosa de Renato quase à queima-roupa, no fim do primeiro tempo. Foi a segunda defesa seguida do goleiro palmeirense na sequência de um ataque santista.

“Foi aquele lance da cabeçada do Renato. Foi a mais difícil porque tinha muita gente na minha frente. Graça a Deus eu pude ajudar a equipe”, comemorou o jogador, que só entrou em campo neste sábado devido a um efeito suspensivo.

Jailson, a princípio, estava fora do jogo deste sábado, mas o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu na sexta-feira efeito suspensivo ao goleiro. Jailson pegou três jogos de gancho pelo pênalti que cometeu em Renê Junior, do Corinthians, e as críticas à arbitragem após o clássico na primeira fase do Estadual.

“Estou aqui para jogar. Independente se estou jogando ou não, torcemos para a equipe quando ficamos fora, para os companheiros fazerem um grande jogo. Quando estamos em campo, temos que fazer um grande jogo. Na terça tem mais”, afirmou. O jogo da volta será novamente no Pacaembu, desta vez com torcida somente do Palmeiras, na noite de terça.