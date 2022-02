Após grande jogo, Dudu planeja disputa do Mundial: ‘quando se está no Palmeiras, você não pode só querer conquistar a Libertadores’ Camisa 7 do Verdão também falou sobre o se retorno ao clube após período de empréstimo

Destaque alviverde na noite desta terça-feira (01), o atacante Dudu falou em entrevista no último jogo do Palmeiras antes de embarcar rumo ao Mundial, da importância que foi essa preparação e a expectativa para a disputa do torneio.

– Primeiro agradecer pelo torcedor que veio nos apoiar. Acho que a gente cumpriu bem nossos objetivos nesses quatro jogos. Agora temos um campeonato muito importante para a história do clube, a gente espera que possamos fazer um bom campeonato e voltar com esse título que a gente e a torcida sonha – afirmou o camisa 7 após receber o prêmio de craque do jogo.

Dudu também falou sobre o seu retorno ao clube em 2021 e afirmou que o Palmeiras não pode se contentar só com a Libertadores, já projetando uma equipe muito focada na conquista do troféu do Mundial de Clubes.

– Era um sonho meu, disputar e ganhar a Libertadores pelo Palmeiras e a gente realizou isso. Quando se está no Palmeiras, você não pode só querer conquistar a Libertadores, tem que querer o Mundial, os próximos campeonatos. A equipe tá bem preparada e pronta para fazer uma grande competição – completou o atacante sobre a ambição do Verdão.

E MAIS:

Saiba mais