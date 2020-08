Após grande atuação, Fellipe Bastos valoriza conselhos de Ramon em bolas paradas: ‘Ele nos cobra muito’ Meia marcou os dois gols da vitória do Vasco sobre o Sport na estreia do Brasileirão

O Vasco garantiu os três pontos na estreia do Campeonato Brasileiro ao vencer o Sport, nesta quarta-feira, em São Januário, com grande atuação de Fellipe Bastos. O volante marcou os dois gols da vitória do Cruz-Maltino, sendo um deles uma linda cobrança de falta, e deu crédito ao treinador Ramon em sua saída de campo.

– Nesse período de seis semanas o Ramon tem cobrado bastante da gente no meio-campo, para entrar na área. Até nas cobranças de falta ele tem cobrado bastante, até por ele ter sido um exímio cobrador de faltas, e ele ajuda e cobra bastante da gente. Às vezes no jogo a gente só tem uma oportunidade. Hoje eu tive duas. Uma eu botei na trave e a outra eu fiz o gol – disse Fellipe Bastos.

O Cruz-Maltino volta a campo, no próximo domingo, quando recebe o São Paulo, às 16h. No mesmo dia, o Leão viaja até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, às 19h. Ambas as partidas pela terceira rodada.

