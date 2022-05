Após gols em partida, Terans assume artilharia do Athletico-PR Jogador fica à frente de Rômulo e Pablo na artilharia da equipe nesta temporada

O Athletico-PR venceu o Avaí, por 2 a 1, na noite deste domingo (22). O principal nome da partida, que foi válida pela 7ª rodada do Brasileirão, foi Terans, que garantiu a vitória do Furacão.





O jogador anotou os dois gols ainda no primeiro tempo. Com isso, o atacante se torna o artilheiro da equipe na temporada. Ao todo, ele já conta com sete gols marcados.

Em 2022, David Terans tem os três gols marcados pelo Brasileirão, além de um na Libertadores, um na Recopa e dois no Campeonato Paranaense. Ele fica à frente de Rômulo, com seis, e Pablo, com quatro tentos marcados.

Após o primeiro tempo, Terans destacou o trabalho na partida. “Nada está definido. Temos que trabalhar no segundo tempo para conseguir a vitória. Estou muito feliz e temos que seguir da mesma forma”, disse.

E MAIS: