Após goleada, Yuri Alberto pede pés no chão para o Inter e já projeta Gre-Nal

Autor de três gols na goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Yuri Alberto optou por falar pouco, pediu pés no chão com o bom momento do Internacional e mostrou que a cabeça já está voltada para o Grêmio, próximo adversário do líder da competição.

“Agradeço a Deus e ao Internacional por esse grande momento. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Mas precisamos trabalhar com os pezinhos no chão, pois domingo tem um grande jogo. Será um grande clássico”, falou Yuri Alberto.

Com as ausências de Guerrero e Thiago Galhardo, Yuri Alberto virou a principal referência da equipe, sob o comando de Abel Braga, já soma dez gols no Campeonato Brasileiro e é apontado como a principal arma para o duelo contra o Grêmio, marcado para este domingo, às 16h, no Beira Rio. O Inter não vence o rival há 11 jogos. “Difícil falar sobre esse tabu. Temos que fazer um grande jogo no domingo, conquistar os três pontos e seguir na liderança do Brasileirão”, finalizou o atleta.

O Internacional vive a melhor fase entre os clubes do Brasileirão. O time gaúcho conquistou a sétima vitória consecutiva e subiu para a primeira posição, com 59 pontos, abrindo dois do próprio São Paulo.

