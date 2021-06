Após goleada, sub-17 do São Paulo tem partida decisiva contra o Grêmio Tricolor vem de vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-GO, fora de casa. Caso vença o rival gaúcho, time do técnico Menta pode chegar à vice-liderança do Brasileiro da categoria

Neste sábado (12), a equipe sub-17 do São Paulo tem um jogo decisivo contra o Grêmio, às 15h, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia. Isso porque, caso a equipe vença os gaúchos, pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da categoria.

Embalado por uma goleada sobre o Atlético-GO na última rodada por 4 a 0, fora de casa, a equipe pode chegar à segunda colocação do grupo A em caso de uma vitória sobre os gaúchos. O Tricolor está atualmente na terceira posição, com dez pontos somados, sendo quatro vitórias e um empate.

Após a vitória em Goiânia na última terça-feira, o técnico Menta falou sobre o desempenho da equipe. Apesar de contente pelo resultado, o comandante espera que o são-paulinos consigam mostrar evolução nesta rodada da competição.

– É importante eles entenderem que a vitória nem sempre significa que está tudo bem, que fizemos uma grande atuação. Isso faz parte da formação e é muito importante – disse o treinador ao site oficial do São Paulo.

São Paulo x Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro Sub-17 (6ª rodada)

Data e Hora: 12/06/2021 – às 15h – São Paulo x Grêmio

Local: Estádio Presidente Marcelo Portugal Gouvêa – CFA Laudo Natel, em Cotia

Transmissão: CBFtv (via Elevensports.com)

