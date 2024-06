Após goleada sobre Paraguai, Dorival chora ao falar da morte do tio Dudu: ‘Foi um segundo pai’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 1:12 Para compartilhar:

A entrevista de Dorival Júnior após a goleada, por 4 a 1, sobre o Paraguai foi marcada pela emoção do treinador ao comentar a perda do tio Dudu, ídolo do Palmeiras, que morreu nesta sexta-feira. O treinador da seleção chorou ao falar do “segundo pai”.

“Ele foi uma referência na minha vida não só como atleta, treinador, mas como ser humano. Sempre esteve preocupado com aqueles que estavam a sua volta e não com ele próprio. Ele foi como um segundo pai. Ele me orientou em todos os momentos”, disse Dorival. “Ele vestiu apenas três camisas. A da Ferroviária, a do Palmeiras e da seleção brasileira.”

Dorival revelou que sabia que o estado de saúde do tio não era boa quando foi visitá-lo há um mês. “Senti que aquela poderia ser a última vez. Mas ele era uma pessoa muito espiritualizada e sei que vai ter uma passagem muito tranquila para o outro plano.”

Sobre o jogo, Dorival elogiou a diversidade técnica do time para se adaptar ao adversário e conseguir a primeira vitória na competição.

“Passamos por um grave problema no começo do jogo. O Enciso (jogador do Paraguai) flutuava na mossa marcação, mas como temos uma diversidade muito boa, que pode ser conseguida sem mudar peças, apenas alterando funções, conseguimos encontrar a melhor forma para chegarmos ao grande resultado.”