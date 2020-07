Após goleada, Sampaoli diz que Atlético-MG ainda está longe do ideal

Conhecido pela postura exigente nos treinos e na beira do gramado, Jorge Sampaoli afirmou nesta quarta-feira que o Atlético-MG ainda está longe do ideal, apesar da goleada sobre o Patrocinense por 4 a 0, no Mineirão, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

“Sim (falta muito para chegar no nível ideal). É um time novo, estamos evoluindo aos poucos e tentando entender a ideia. Tudo é um processo. Estamos começando e ainda tem muita coisa para corrigir”, afirmou o treinador.

Esse foi o terceiro jogo do Atlético com Sampaoli no comando. Depois de estrear com vitória sobre o Villa Nova, por 3 a 1, antes da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o treinador empatou com o América (1 a 1) e bateu o Patrocinense.

O América, inclusive, será o adversário do Atlético nas semifinais do Campeonato Mineiro. E o treinador argentino espera um confronto bastante difícil, pois vê o adversário com mais tempo de trabalho sob o comando de Lisca.

“Uma partida extremamente difícil. O América é um time que tem um rendimento muito bom no campeonato, em um processo muito mais avançado que o nosso. Vai ser uma disputa interessante”, alertou Sampaoli.

A partida desta quarta-feira marcou a estreia de Keno pelo Atlético. O atacante foi uma das novidades ao ser escalado desde o início e acabou sendo substituído por Otero aos 14 minutos do segundo tempo. “Fico feliz pela minha estreia. Fiquei muito tempo parado, mas vou me adaptando aos poucos, vou recuperando a forma física”, disse Keno.

REFORÇO – Poucos minutos após o apito final da goleada atleticano, o presidente do clube, Sergio Sette Câmara, anunciou um reforço no elenco. Trata-se do lateral-direito Mariano, de 34 anos. Ele vinha atuando na Europa há pouco mais de oito anos. E trabalhou com Sampaoli no Sevilla, em 2017.

“Estamos montando um time forte para brigar por títulos. Isso incomoda muito, mas precisamos pensar exclusivamente no Galo. E vem mais um grande reforço: seja bem-vindo, Mariano!”, anunciou o presidente do Atlético, pelas redes sociais.

