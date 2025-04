Após goleada, Mirassol busca segunda vitória na Série A diante do Juventude no Sul

Juventude e Mirassol entram em campo neste domingo, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de próximos na tabela, os dois times vivem momentos distintos na competição.

O Juventude tenta se recuperar após sofrer a derrota mais pesada do campeonato até aqui: um sonoro 6 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã. Ainda assim, o time gaúcho soma seis pontos e tenta fazer valer o mando de campo para voltar a vencer diante de sua torcida.

Do outro lado, o Mirassol chega embalado pela sua primeira vitória na elite do futebol nacional. Com atuação convincente, a equipe paulista bateu o Grêmio por 4 a 1 e ganhou moral para tentar surpreender fora de casa. Com cinco pontos, o time busca emendar seu segundo triunfo consecutivo e seguir subindo na classificação.

Apesar da recente ascensão do Mirassol ao cenário nacional, os clubes já se enfrentaram seis vezes, com equilíbrio no retrospecto. Foram três vitórias do Juventude, duas do Mirassol e um empate, com a maioria dos encontros acontecendo em divisões inferiores – quatro na Série D e dois na Série B.

A partida representa mais do que três pontos: é a chance de ambos confirmarem suas ambições nesta Série A. Para o Juventude, a missão é se manter forte em casa e deixar a goleada para trás. Já para o Mirassol, é mais uma oportunidade de continuar escrevendo história.

No Juventude, o técnico Fábio Matias promove mudanças após a dura derrota no Maracanã. O time terá o retorno do volante Daniel Giraldo, que cumpriu o protocolo de concussão e volta a ficar à disposição para reforçar o meio de campo da equipe gaúcha.

Matias ainda avalia alterações por questões físicas e também com o objetivo de dar um novo ânimo ao elenco. Envolvido em uma investigação sobre manipulação de resultados, o meia Ênio pode retornar ao time titular e disputa vaga com Giovanny. No comando do ataque, a dúvida está entre Matheus Babi e Gilberto.

Para esta partida, o técnico Rafael Guanaes terá apenas uma baixa confirmada no Mirassol: o meia Gabriel, que deixou o jogo com o Grêmio sentindo dores musculares e não foi relacionado. Yago Felipe é uma das opções para o setor.

Apesar da ausência de Gabriel, o treinador enfatizou a preparação da equipe e os desafios que o time enfrentará em Caxias do Sul. “Será um jogo difícil. O Juventude é um mandante poderoso, as baixas temperaturas também, várias coisas para focar. O jogo do Grêmio já ficou para trás, desde ontem já trabalhamos olhando para frente”, afirmou Guanaes, destacando a importância de focar no próximo desafio e não se deixar levar pela euforia da vitória anterior.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X MIRASSOL

JUVENTUDE – Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Batalla, Giovanny (Ênio) e Matheus Babi (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

MIRASSOL – Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe e Danielzinho; Iury Castilho, Fabrício Daniel e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

HORÁRIO – 11h.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).