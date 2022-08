Após goleada do PSG, Galtier fala sobre Neymar, Messi e Mbappé juntos: “Já falei com eles”

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 19:00 Compartilhe

O PSG abriu sua campanha na Ligue 1, o Campeonato Francês, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Clermont neste sábado. Neymar e Messi foram os grandes protagonistas da noite.

Em coletiva pós-jogo, o técnico do Paris, Christophe Galtier, comentou sobre a formação do trio “galático”, contando com o retorno de Kylian Mbappé, que desfalcou o time na primeira rodada por conta de um desconforto na coxa. O comandante falou sobre a possibilidade de substituir um dos três craques durante os jogos.

– Substituir Messi, Neymar ou Kylian durante a partida? Já falei isso com eles. Teremos quase 26 jogos somente na primeira parte da temporada. Teremos que fazer isso e às vezes um deles pode sequer começar a partida – declarou Galtier.

A presença do trio, talvez o mais badalado do futebol atualmente, tem sido aguardada pela torcida do PSG. Recentemente, jornais franceses divulgaram um possível atrito entre Mbappé e Neymar durante a pré-temporada.

