Após goleada, Chamusca elogia atuação do Botafogo: ‘Apresentou uma melhora’

O Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca em grande estilo. Com uma goleada de 3 a 0 diante do Resende, o Alvinegro conseguiu o primeiro triunfo da temporada neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Após o duelo, Marcelo Chamusca elogiou a atuação da equipe em entrevista coletiva.

– Nós fizemos um bom jogo, muito equilibrado. No primeiro tempo tivemos uma performance mais condizente com o plano de jogo. Fiquei feliz com comportamento dos jogadores. Fidelidade ao plano de jogo, melhor aproveitamento das finalizações, êxito e qualidade da conclusão das jogadas… O trabalho, apesar do pouco tempo, temos insistindo na importância de melhorar em uns aspectos, o Botafogo apresentou uma melhora – afirmou.

Em comparação ao jogo contra o Boavista, que o Botafogo não saiu do 0 a 0, Chamusca acredita que a equipe foi mais eficiente no terço final e soube colocar na rede as chances que criou. Além disto, o treinador também avaliou uma evolução sem bola.

– Tiveram fases do jogo, alguns aspectos que são muito importantes para a gente associar uma performance ao jogo. Contra o Boavista, tivemos posse de bola, finalizamos muito, mas pouca eficácia. A gente melhorou o acabamento das jogadas, a transição ofensiva com um lado esquerdo para transitar e fizemos dois gols. No segundo tempo, a gente procurou controlar mais o jogo, diminuímos a pressão, mas mesmo assim tivemos boas oportunidades. Eu fiquei muito satisfeito e acho que o time melhorou nos aspectos de pressionar e ter um acabamento melhor nas jogadas – analisou.

O treinador ainda vê espaço para o Glorioso crescer no sentido de valorizar a bola e ter a posse em lugares específicos do campo, no sentido de potencializar o estilo dos jogadores em campo.

– Nós estamos iniciando um trabalho, é o meu segundo jogo. A gente teve pouco tempo útil para treinar de fato, melhorar em alguns aspectos. Melhoramos no perde-pressiona, tivemos um bom controle no jogo por dentro do adversário, transitamos bastante. No segundo tempo, nós demos alguns espaços, até natural que isso acontecesse. São situações que com o tempo podemos organizar. Se tem um aspecto que poderíamos ter feito melhor seria ter mais controle. Ficamos muito com a posse de bola no nosso goleiro, é algo arriscado. Tocamos muita bola direta no Babi, eu não acho certo – completou.

