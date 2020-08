Após gol, Patrick projeta primeira final no profissional com o Palmeiras Volante foi autor do tento da vitória que deu a vaga para a decisão do Campeonato Paulista, que será disputada contra o Corinthians, na quarta e no sábado

O primeiro gol com o time profissional não poderia ter vindo em melhor hora. O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite deste domingo, na semifinal do Paulista, justamente pelos pés de Patrick de Paula. O jovem de apenas 20 anos foi promovido ao profissional no início do ano e vem dando conta do recado.

– Estou muito feliz pelo gol. A gente trabalha bastante para chegar aqui. É um prazer jogar ao lado de craques, caras que inspiram muito a gente da base. Eu trabalhei muito para jogar de titular. O grupo me acolheu muito bem e estou feliz pelo gol marcado – disse o volante na saída do campo após o triunfo.

Até agora, são dez jogos com a camisa alviverde no ano, seis deles como titular. Foi somente hoje (2), em um jogo decisivo, que seu primeiro tento no profissional saiu. Na base, ele soma 95 jogos e 17 gols. Ele aproveitou também para comentar a atuação ao lado de seus outros colegas de meio-campo, Ramires e Gabriel Menino.

– É uma felicidade muito grande jogar ao lado do Ramires, um jogador campeão da Champions League e que jogou Copa do Mundo. Ele me passa inspiração, conversa bastante comigo e com o Gabriel Menino. E nós dois, eu e o Gabriel Menino, temos o entrosamento da base, somos muito amigos e sabemos o que fazer dentro de campo. Enfim, nos entendemos muito bem.

Em seu primeiro campeonato como profissional, o volante atingiu, então, uma final, final esta que não será contra qualquer time, mas, sim, o maior rival do Palmeiras, o Corinthians. O jogador falou sobre as expectativas para os confrontos.

– Creio que nossa equipe está muito preparada para essa final. A gente se preparou bastante e é um clássico, com o maior rival. A gente tem que jogar bem, ficar com a bola e vamos trabalhar bastante na semana, porque quarta-feira já tem a primeira decisão e é focar bastante na final. Uma grande final, um clássico brasileiro. A gente vai buscar a vitória, vai impor nosso jogo. Vamos para cima – finalizou.

Após terem buscado suas classificações, Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro jogo da final nesta quarta-feira, dia 5, em Itaquera, enquanto o segundo jogo acontecerá no Allianz Parque, no dia 8.

E MAIS:

Veja também