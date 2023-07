Após gol, Breno Lopes vê Palmeiras ‘retomando confiança’ na temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 14:14 Compartilhe

A vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado, foi importante para retomar a confiança do Palmeiras para o restante da temporada. Em um momento de turbulência – eram cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mais a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil -, o elenco de Abel Ferreira aproveitou para celebrar o resultado no Allianz Parque, voltando para o G-4 ao final da 16ª rodada, e espantar a má fase antes do jogo decisivo com o Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Foi importante ter voltado a vencer no Brasileiro. É uma competição em que temos sempre de fazer valer o mando de campo. E a gente precisava desta vitória para retomar a confiança porque a gente vinha fazendo bons jogos, mas os resultados não vinham aparecendo. A gente estava se cobrando bastante para voltarmos a vencer. Fiquei muito feliz também pelo gol, meu objetivo é sempre ajudar a equipe. A gente que joga na frente está sempre buscando o gol, então fiquei muito feliz”, disse Breno Lopes, autor do terceiro gol contra o Fortaleza.

O atacante, que está marcado na história do Palmeiras pelo gol do bicampeonato da Libertadores, sabe que precisa trabalhar forte para ter mais oportunidades com Abel Ferreira: “O nosso grupo é muito competitivo, então cada oportunidade a gente tem que pegar como se fosse a última. Vou continuar neste caminho, continuar trabalhando forte para, quando o professor precisar, entrar e corresponder à altura”. Com quatro gols em 2023, Breno é o quinto jogador com mais partidas no ano: 36 jogos disputados.

Após a vitória no último sábado, Abel Ferreira concedeu dois dias de folga para o elenco e viajou para a praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Recuperado, o grupo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, já pensando na sequência de jogos que terá pela frente: no domingo, enfrenta o América-MG na Arena Independência, às 16 horas, pela 17ª rodada. Também em Belo Horizonte, pega o Atlético-MG no Mineirão na quarta-feira, dia 2 de agosto, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. No outro domingo, 5, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no Maracanã, na briga pelo G-4 do Brasileiro.

Mesmo na zona de rebaixamento, o América-MG vem de um empate com o Flamengo no Maracanã por 1 a 1. Por isso, Breno Lopes pregou respeito ao próximo adversário. “A gente vai respeitar muito o América-MG. Eles vêm fazendo grandes jogos e sabemos que, independentemente da situação em que estão, vão jogar o jogo da vida contra a gente. Então vamos trabalhar bastante nesta semana cheia para ajustarmos o que temos para ajustar e chegar ao fim de semana para buscar mais uma vitória”, finalizou o jogador.

Com 28 pontos, o Palmeiras subiu para a 4ª posição do Brasileirão, colado com o Flamengo, mas com uma vitória a menos. O Grêmio, vice-líder, tem 29, enquanto o líder Botafogo despontou na frente e já soma 40 pontos.

