Ex-assistente de palco detona Geraldo Luís após apresentador expor conversas entre eles

Da Redação 04/07/2024 - 15:27

A demissão da assistente de palco do apresentador Geraldo Luís, comandante do programa “Ultra Show” (RedeTV!), no dia 26 do mês passado, foi o pontapé para uma troca de acusações entre os ex-colegas que movimentaram a web nesta semana. Após Aline Alves dizer que o comunicador virava “um monstro” quando encerrava a gravação do programa, vieram à tona boatos de que ela teria sido alvo de assédio por parte de Geraldo.

A declaração de Aline ocorreu quando ela foi questionada por uma seguidora sobre o motivo da demissão.

“O que o Geraldo te fez para você querer sair? Se for algo grave, você não pode ficar calada”, opinou o internauta. Aline respondeu: “Tudo tem a hora certa. O que eu falei ali foi só elogio. É um pouco do que ele é, todo mundo acha que ele é um querido. Desligou as câmeras, ele é um monstro”, disparou.

De acordo com o colunista de celebridades Ricardo Feltrin, Aline teria se esquivado das investidas do apresentador. Em nota a Feltrin, a RedeTV! afirmou que “toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de compliance, e são adotadas medidas cabíveis diante de qualquer irregularidade ou conduta inadequada, que viole os princípios éticos da empresa […] O processo é conduzido sob confidencialidade”, diz o comunicado.

Na madrugada desta quinta-feira, 4, o apresentador tentou se defender ao publicar, no Instagram, mensagens trocadas com a então colega de trabalho. Nos textos, Aline pede ajuda para conseguir participar de “A Fazenda”, reality rural da Record, mesma emissora em que ele trabalhava.

O apresentador expôs ainda que a assistente teria proposto que os dois fingiram viver um relacionamento amoroso.

Aline reagiu dizendo que tudo aconteceu quando os dois eram amigos: “Sobre a proposta que eu fiz para ele de a gente ser um casal, ali a gente era amiguinho, né, então… ele tava falido, tinha levado um pé na bunda da Record, entendeu? Estava com depressão… falei, ‘vamo juntar o útil ao agradável, né, de repente ele me levanta e eu levanto ele’, por que não? Eu já tô nessa área há tantos anos que vocês não têm ideia. Eu já trabalhei nove meses com Rodrigo Faro, um ano e meio na Eliana, eu já fiz tantos programas que vocês possam imaginar”, disse ela em uma série de Stories.

“Ele postou nossas conversas, bem ‘das antigas’. Depois da proposta que eu fiz para ele, a única palavra que ele falou foi ‘eu quero ver suas tatuagens’. Olha que homem”, ironizou ela.

“Ele só contou as minhas conversas com ele. E as conversas dele comigo, me convidando para tomar vinho na casa dele. Nem de vinho eu gosto”, disparou ela.

“Ele me deu oportunidade, mas ele também foi bem filho da t*ta comigo. Eu tenho muitas provas de tudo”, disse ela garantindo que tudo será esclarecido no momento certo.

