Após Gazeta impor redução de salário, Regina Volpato pede demissão de programa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 9:35 Compartilhe

A apresentadora Regina Volpato, de 55 anos, vai deixar o comando do programa “Mulheres”, da TV Gazeta, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7. A jornalista se recusou a aceitar uma imposição de redução salarial de 20% feita pela emissora, o que deixaria seu salário bem abaixo do que é pago no mercado.

+Acordo, segunda traição e submissão: o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

+Neymar tem compulsividade em trair? Psicóloga analisa mais uma possível traição do jogador

Ainda de acordo com Ricco, a Gazeta impôs essa redução salarial a todos os apresentadores que são líderes de atrações da casa. Esse fator não era negociável e a ordem que veio de cima foi: “quem não aceitar, está fora”, e com isso a comunicadora não topou e a casa não fez questão de negociar.

Já segundo informações do IG, Volpato, que ficará sob comando da atração até a primeira quinzena de agosto, terá seu salário congelado – sem a redução dos 20% que os demais talentos terão suas folhas de pagamento.

Regina Volpato está no “Mulheres” desde 2018, quando a apresentadora anterior da atração, Catia Fonseca, deixou a Gazeta para comandar o “Melhor da Tarde”, na Band.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias