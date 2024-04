Após ganhar homenagem de aniversário, Bruna Biancardi volta a seguir Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/04/2024 - 15:59 Para compartilhar:

Ao que tudo indica, a paz paz está reinando no relacionamento entre Bruna Biancardi e Neymar. A influenciadora, que havia deixado de seguir seu ex-noivo, pai de sua filha, Mavie, de seis meses de vida, em janeiro deste ano, voltou a acompanhar as publicações do jogador nas redes sociais.

Neymar já havia brincado com a ex sobre ela voltar a segui-lo. Em um vídeo publicado por ele nos Stories de seu Instagram, no início deste mês, o jogador registrou a influenciadora enquanto ele pedia a ela para voltar a segui-lo. Na ocasião, ela sugeriu fazer uma enquete para conhecer a opinião dos fãs antes de decidir.

“Ô, dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse ele, que logo recebeu a sugestão da influenciadora. “Não, que mané enquete!”, rechaçou ele.

Nesta segunda-feira, 15, dia em que Biancardi completa 40 anos, a influenciadora digital voltou a seguir o ex-namorado, após ganhar homenagem.

O atleta aproveitou o aniversário da influenciadora para fazer uma declaração fofa: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível! Parabéns, linda”, escreveu ele ao publicar no Feed do Instagram uma foto de Bruna com a filha do ex-casal nos braços.

Algumas horas após, a influenciadora deixou uma mensagem nos comentários: “Fofinho! Vou até te seguir de volta”, brincou ela, cumprindo a promessa logo depois.

Biancardi havia deixado de seguir Neymar após o fim do relacionamento, no ano passado. Os dois tiveram um término conturbado, em meio a boatos de traição por parte do jogador.

