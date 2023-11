Após gafe na Fórmula 1, Ludmilla performa hino nacional no Prêmio Multishow

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2023 - 0:31 Para compartilhar:

Na noite desta terça-feira, 7, Ludmilla mostrou que sabe, sim, cantar o hino nacional. Com uma performance no Prêmio Multishow, a cantora se redimiu pela gafe do domingo, 5, no Grande Prêmio (GP) de Fórmula 1.

A nova apresentação do hino nacional aconteceu após Lud ter, supostamente, sofrido com uma falha de som em sua performance ao lado de Miguel Vicente. O fato rendeu memes e críticas de internautas, que acusaram-na de não saber a letra da canção.

No evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, ela ainda faturou os prêmios de Voz do Ano e Show do Ano.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias