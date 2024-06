Após funcionário morrer dentro da RedeTV!, equipe ameaça paralisar emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Um funcionário morreu dentro das dependências da Rede TV! no início da tarde da última sexta-feira, 28. Segundo informações do portal Leo Dias, o homem passou mal durante o horário de almoço e foi ao ambulatório, mas acabou caindo e falecendo no local. Após a fatalidade, a equipe ameaçou para paralisar suas funções e a programação da emissora.

+Após Eliana ter atitude exposta, veja outros famosos que têm fama de antipáticos

+Patricia Abravanel reforça indícios de que Eliana teria saído do SBT por causa de Virginia; entenda

Ainda de acordo com fontes do veículo que estava, presentes no local, não haviam médicos no ambulatório quando o homem foi socorrido. A enfermeira e os bombeiros tentaram reanimar o funcionário no local, mas acabou sendo insuficiente. O SAMU chegou a ser chamado, mas o homem já estava morto.

A vítima que faleceu era um contra-regra, no entanto, estava desviado de função e acumulando diferentes serviços. Pessoas próximas a ele relataram ao portal Leo Dias que por conta do desvio de função e acúmulo, o funcionário estava em constante estado de estresse.

Rede TV! se manifesta

Em nota, a RedeTV! confirmou a morte do funcionário e lamentou o ocorrido. Leia abaixo o comunicado da emissora!

“A RedeTV! informa que o profissional sentiu um mal estar na tarde da última sexta-feira (28) e procurou o ambulatório da emissora, sendo prontamente atendido pela equipe de primeiros socorros, que realizou todos os procedimentos de emergência no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado e chegou rapidamente para prestar atendimento. O colaborador foi levado de ambulância à unidade hospitalar mais próxima da sede do canal, em Osasco, seguindo o protocolo do SAMU. No pronto-socorro, infelizmente, ele não resistiu, após sofrer uma parada cardíaca.

A RedeTV! expressa profundo pesar pelo falecimento do colaborador (o qual terá a identidade preservada em respeito à família). Nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.”