Após fraude em turnê envolvendo ex-empresário, membros do RBD se pronunciam 

Os cinco membros da banda mexicana RBD se pronunciaram nesta quarta-feira, 22, sobre as polêmicas com o antigo empresário do grupo, Guillermo Rosas, que causaram pausa na turnê.

Ele é executivo da produtora T6H Entertainment e está sendo acusado de desviar dinheiro da turnê “Soy Rebelde Tour”, realizada em 2022.

Em comunicado, a banda confirmou que houve irregularidade financeira, que acabou causando o adiamento de uma nova temporada nos palcos.

“É importante para nós abordarmos as recentes declarações feitas pela T6H Entertainment e as especulações em algumas mídias sobre a ‘Soy Rebelde Tour’. Queremos agradecer aos nossos queridos fãs pelo seu apoio inabalável durante este momento desafiador”, diz a nota divulgada.

“Ao contrário das afirmações feitas pela T6H Entertainment, a investigação contábil forense conduzida por Citrin Cooperman revelou irregularidades significativas. Especificamente, o relatório indicou que o T6H Entertainment recebeu fundos relacionados à turnê desde dezembro de 2022, dos quais quase US$ 1 milhão permanecem não verificados, ou seja, não contabilizados, mesmo depois de considerar os recibos e documentos que a T6H Entertainment forneceram”, segue informando o comunicado.

“É importante destacar que Citrin Cooperman foi recomendado pela T6H Entertainment, empresa com os quais tiveram negociações anteriores. Além disso, o T6H atrapalhou o processo ao não assinar os documentos necessários para a resolução dos pagamentos e da turnê. Isso ocorre porque os contratos originais com as empresas foram assinados com a T6H, e sem a assinatura delas não podemos finalizar”, declara.

“É crucial esclarecer que as únicas entidades responsáveis pelos pagamentos da turnê foram a T6H na fase inicial e mais tarde Citrin Cooperman, que atuou como gerente de negócios da turnê. Nenhum dos membros do grupo tiveram acesso para administrar o dinheiro ou fazer pagamentos. Dado o montante considerável de dinheiro envolvido e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos são atualmente em espera. Tivemos que pausar este sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê”, segue o comunicado.

“Nosso objetivo sempre foi resolver essas discrepâncias profissionalmente. Continuamos comprometidos com cooperar com todas as partes envolvidas para alcançar uma resolução justa e transparente. Nossa integridade e confiança dos nossos fãs são fundamentais e não descansaremos até que essas questões sejam totalmente resolvidas. Somos gratos pela contínua paciência e compreensão de nossos fãs e prometemos mantê-los informados enquanto trabalhamos para chegar a uma resolução. Obrigado por estarem conosco”, finaliza a nota.

Guillermo Rosas já havia se pronunciado, na última segunda-feira, 20, sobre as polêmicas envolvendo suposta fraude, e negou que tenha desviado dinheiro da turnê. Em publicação através das redes sociais da T6H Entertainment, a empresa de Guillermo emitiu nota dizendo que as acusações são “desinformações” e “artigos infundados”.