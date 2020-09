Após foto “com volume” ser derrubada no Instagram, Zé Neto republica imagem usando bermuda

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, agitou as redes sociais nesta terça-feira (22) após ter uma publicação derrubada pelo Instagram. Na imagem, ele aparece com volume na sunga.

“Agora resolveu”, escreveu ele, rindo, ao republicar a foto, mas desta vez utilizando uma bermuda.

Segundo o sertanejo, o Instagram alegou “conteúdo impróprio” e “contra as suas diretrizes” ao derrubar sua imagem que viralizou.

Confira:

