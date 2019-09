Após fora em Anitta, Kevinho cita interesse em duas famosas

Rio – Kevinho participou do programa “Hora do Faro”, na noite deste domingo. Durante bate-papo com Rodrigo Faro, o funkeiro contou que ficaria com Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. Recentemente, Anitta disse que tinha interesse em Kevinho, mas ele não cedeu às investidas da cantora.

Rodrigo Faro fez uma brincadeira com Kevinho baseado em sua nova música “Nora Pra Cada Dia”, em que o cantor deveria responder se tinha interesse em apresentara algumas famosas para sua mãe. “Vamos arrumar uma nora para a dona Sueli”, disse o apresentador.

A primeira famosa do jogo foi Bruna Marquezine. “Acho ela bonita. Acho ela gata”, disse o funkeiro. Rodrigo Faro ainda perguntou como Kevinho faria para “chegar” em Bruna Marquezine. “Gata, minha mãe tem uma nora para cada dia mas eu queria muito mudar isso”, brincou o cantor.

Em seguida, foi a vez de Kevinho responder se ficaria com Maisa. “Cresceu né? Eu admiro muito ela, minha amiga de verdade. Mas ela não, porque tenho carinho e amizade mesmo”, garantiu.

Depois, Rodrigo Faro mostrou a foto de Sasha Meneghel. “Eu desenrolava, hein”, disse, aos risos. Já quando questionado sobre Jojo Todynho, Kevinho disse que fica só na amizade.