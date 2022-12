Após folga de Natal, elenco do Cruzeiro se reapresenta nesta terça-feira

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 21:00 Compartilhe





Após serem liberados para o Natal, os jogadores do Cruzeiro têm reapresentação marcada para esta terça-feira, 27 de dezembro, na Toca da Raposa II. O elenco será liberado na sexta-feira, dia 30, para o Ano Novo.

Os treinos prometem ser intensos, uma vez que, segundo a programação divulgada pelo clube, o técnico Paulo Pezzolano comandará em dois períodos (de manhã e à tarde) na quarta e quinta-feira. Não haverão atividades nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro, sábado e domingo, respectivamente.

A Raposa ainda vive a expectativa de ter o lateral-direito William, o volante Filipe Machado e o atacante Rafa Silva reintegrados ao elenco. O trio ainda está sob cuidados médicos, uma vez seguem tratando lesões.





O Cruzeiro segue na preparação para a estreia no Campeonato Mineiro, no dia 21 de janeiro, contra o Patrocinense, pela rodada de abertura do Estadual.

