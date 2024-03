Após flerte no BBB, esposa se vira contra Buda e ‘explode’ na internet

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/03/2024 - 23:09 Para compartilhar:

O casamento de oito anos do Lucas Buda chegou ao fim. O participante disse estar ‘bagunçado’ por Giovanna Pitel durante uma festa no BBB 24.

Camila Moura se revoltou neste domingo (3). No instagram a professora de história deletou as fotos com o Lucas e postou a foto de uma mala, dizendo que havia arrumado as coisas deles.

Através da rede social, Camila vem se posicionando contra o então marido. O participante somou pouco mais de 130 mil seguidores no Instagram em dois meses de confinamento. A professora, em poucas horas após a declaração, já passa de 1,3 milhões na mesma rede.

“São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo… não esperava. Pra quem não sabe ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol! Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras”, destacou.

“Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento. Mas saibam que desde já: #paunocudobuda”, finalizou.

