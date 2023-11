Após flagra, Yasmin Brunet abre o jogo sobre relacionamento com MC Daniel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2023 - 14:47 Para compartilhar:

A modelo Yasmin Brunet e o cantor MC Daniel viralizaram em um vídeo que flagrou os dois juntos em momento de intimidade durante uma balada, que aconteceu na última sexta-feira, 3.

A cena aumentou os rumores de que os dois estariam namorando. Porém, a loira garante que não existe romance entre eles.

“Não estou namorando. O MC Daniel é meu amigo. Ele é só meu amigo, não somos um casal, somos amigos”, afirmou ela em bate-papo para o site da revista Quem, publicada neste domingo, 5.

Os boatos sobre o suposto namoro entre Yasmin e o MC começaram há algumas semanas. A modelo esteve presente na comemoração pelo aniversário da avó de Daniel, no final do mês passado. Já na madrugada da última quinta-feira, 2, a modelo esteve no ônibus juntamente com ele e sua equipe após mais uma apresentação do artista.

A ex de Gabriel Medina despertou a curiosidade dos fãs após comentar uma publicação do cantor em que escreveu “meu”, seguido de emoji de coração vermelho.

MC Daniel e Yasmin Brunet foram flagrados em clima de romance em uma festa. pic.twitter.com/Z26UMbWGk9 — VTzeiros (@vtzeiross) November 4, 2023

