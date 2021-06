Após flagra em app, noivado de astro de ‘Friends’ termina

O noivado de Matthew Perry com a agente literária Molly Hurwitz chegou ao fim. O término do relacionamento, que durou sete meses, chegou ao fim poucas semanas após o astro ser flagrado em um aplicativo de paquera.

Perry, que ficou famoso por seu papel em “Friends” como Chandler, deu um comunicado à revista People sobre o término com Molly.

“Às vezes as coisas simplesmente não funcionam e esta é uma delas”, escreveu no comunicado, sem dar maiores detalhes sobre a separação, acrescentando: “Desejo o melhor a Molly”.

Entre idas e vindas, Matthew e Molly se relacionavam desde 2018, com o astro de ’17 Outra Vez’ dizendo que ela era “a maior mulher na face da Terra”. No entanto, Perry acabou recorrendo a um app de paquera Raya quando, teoricamente, ainda estava noivo.

Foi no aplicativo usado por celebridades que ele supostamente perguntou a uma garota de 19 anos: “Sou tão velho quanto seu pai?” durante uma troca de mensagens que acabou vazando em uma publicação do TikTok no início de maio.

Apesar do “escândalo” da exposição, não é certo que o vídeo postado por Kate tenha sido a razão por trás da separação de Perry. E o término do noivado, aliado a um vídeo em que Perry aparece com a fala arrastada durante o episódio especial de reunião de ‘Friends’ fez com que os fãs do ator ficassem preocupados, já que o astro é um ex-dependente de analgésicos em tratamento.

