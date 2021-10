Após fissura na coluna e 7 meses sem jogar, atleta humilde vence torneio no RJ Antônio Vitor Monteiro, filho de empregada doméstica com porteiro, levantou o troféu nos 14 anos no circuito UTR na Barra da Tijuca

Aluno do Tênis na Lagoa – Instituto Mirania Gomes Borges, projeto social com 17 anos de existência que atende 160 crianças e adolescentes de todo o Rio de Janeiro, Antonio Vitor Monteiro conquistou, neste domingo, o título do torneio UTR da academia Techset, na Barra da Tijuca, na categoria 14 anos.

De origem humilde, com filho de empregada doméstica e porteiro de prédio em Ipanema, Antonio Vitor sofreu uma fissura na coluna e um edema ósseo quando fazia o movimento de um golpe de esquerda durante o tradicional torneio do Banana Bowl, em fevereiro, e precisou usar colete. Foram cinco meses inativo, quatro deles usando colete, saiu com o troféu no evento UTR que é um sistema internacional de pontuação de ranking para medir a qualidade de atletas do esporte.

Antonio Vitor derrotou Bruno Cunha na decisão por 6/2 6/0 . Cauã Silva disputou a final dos 16 anos e ficou com o vice-campeonato perdendo de Henri Shibata.

O Projeto Tênis na Lagoa atende crianças e adolescentes das comunidades carentes da Rocinha, Vidigal, Cruzada, Cantagalo, Tabajara, Pavão-Pavãozinho, Rio das Pedras, Muzema entre outros na capital carioca.

