Após fim do romance com MC Daniel, Mel Maia diz estar à procura de ‘um gatinho’

A atriz Mel Maia, 19 anos, resolveu que quer acabar com a solidão e para encontrar um novo amor, contou com uma ajuda muito especial.

Ela aproveitou a conta privada de seu primo Yuri Maia no Instagram e fez um story para revelar que está à procura de ‘um gatinho’.

Mel está solteira desde o fim de agosto, quando chegou ao fim seu romance com MC Daniel.

“Oi, gente. Eu sou a Mel, prima do Yuri Maia, e eu estou solteira, sabe? E eu estou em busca de um bofinho [sic]. Meu primo disse que tem vários amigos gatinhos, então eu estou fazendo esse anúncio aqui para vocês responderem este story e eu dar uma olhadinha”, disparou ela no último domingo (17).

A publicação vem acompanhada de uma legenda simples e direta.

“Quero um gatinho”, escreveu ela.

O relacionamento com MC Daniel durou menos de um ano. Os dois começaram a namorar no final do ano passado e terminaram pela primeira vez em junho. Eles acabaram voltando, mas em agosto, Mel anunciou o fim do romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

