Após fim do casamento com Sandy, Lucas Lima dispara: ‘Primeiro Dia dos Namorados solteiro’

O músico Lucas Lima, 41 anos, falou sobre sua vida amorosa, após o fim de seu casamento com a cantora Sandy, 42, em setembro do ano passado. Eles ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 de casamento. Dessa união, nasceu Theo, hoje com 9 anos.

Convidado do “Encontro com Patrícia Poeta” (TV Globo) desta quarta-feira (29), Lucas lembrou que este ano ele será seu primeiro Dia dos Namorados em que ele está solteiro.

“É estranho, primeiro Dia dos Namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto”, brincou o cantor em bate-papo com a apresentadora.

Vale lembrar que, no início de março último, Lucas Lima foi flagrado na companhia de loira misteriosa em uma praia do Rio de Janeiro. Os dois foram vistos passeando em clima de descontração. Mas, nunca houve confirmação de romance.

Naquele mesmo período, surgiram boatos de que o músico estaria vivendo affair com a instrutora de ioga Vi Bueno, que chegou a se manifestar nas redes sociais, deixando a suspeita de que os dois estariam começando um romance.

“O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa muito imatura, verde ainda”, afirmou ela.

