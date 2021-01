Após fim de semana com Gusttavo Lima, Andressa Suita faz post enigmático: “Agradecer”

Na tarde desta segunda-feira (18), Andressa Suita deu o ar da graça na rede social após passar o último domingo ao lado de Gusttavo Lima, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

No Instagram, a modelo postou um clique no iate e fez um post enigmático de agradecimento dando indícios de que reatou o casamento com o cantor. “As vezes, a gente só precisa sentar em um canto, olhar pro céu e agradecer…”, escreveu ela na legenda do post.

Para a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, Gusttavo falou que ainda é cedo para reatar: “Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar”, disse o sertanejo ao veículo. Vale lembrar que o fim do matrimônio ficou entre os assuntos mais falados da época. De acordo com Andressa, Lima acordou ela de madrugada para anunciar que queria a separação. Da relação, eles têm dois filhos: Gabriel e Samuel.

Veja a publicação de Andressa Suita:

