Após fim de romance com Neymar, Bruna Biancardi nega que esteja usando aliança: ‘É um anel’

Bruna Biancardi usou as redes sociais para comentar sobre uma foto com a filha Mavie, que viralizou nas redes sociais. Uma série de seguidores notaram a presença de uma suposta aliança na mão da influencer na imagem em questão. Biancardi desabafou sobre o tema.

“Olha, a que ponto chegamos, hein, internet. Eu vir aqui pra explicar os meus anéis. Caraca, que preguiça, mas só pra deixar explicado de uma vez por todas, isso é um anel, tá? Não é aliança”. começou ela.

“Foi um anel que minhas melhores amigas me deram no meu aniversário. Se não me engano, até postei aqui no dia que todos vieram e fizemos uma comemoraçãozinho. Elas me deram o presente e eu mostrei”, completou.

Posteriormente, Biancardi mostrou que usava a aliança dada por Neymar na mão esquerda, e que não teria nem como usar mais a jóia, já que ela foi roubada de sua casa em Cotia, em São Paulo.

“Durante o assalto na minha casa, levaram a aliança, todas as minhas coisas, jóias, bijuterias, todas as coisas. Então, nem tem como usar aliança que ela foi levada”, disse.

Por fim, pediu que os ataques de haters sobre o romance vivido com Neymar cheguem ao fim. “Me deem um descanço, por favor? Parem de me xingar porque eu voltei a usar aliança que nem aliança eu tenho. Aí, que preguiça”, finalizou.

