Após fim de relacionamento, atriz Charlize Theron se inscreve em aplicativo de namoro para celebridades, afirma jornal

Charlize Theron, 49, vencedora de um Oscar de Melhor Atriz por “Monster: Desejo Assassino”, está supostamente inscrita em um aplicativo de namoro para celebridades. As informações são do jornal britânico “The Sun”.

Segundo o jornal, Charlize resolveu apostar no app de namoro após o fim de seu relacionamento com o modelo Alex Dimitrijevic. Ela ainda teria criado uma conta no aplicativo “Raya”, considerado o “Tinder das celebridades” e vinculado a conta ao seu perfil oficial no Instagram para provar que “é realmente ela”.

O perfil na plataforma não é tão detalhado. Com algumas fotos, a atriz utiliza “C” para se identificar, afirma morar em Los Angeles e de forma breve, diz trabalhar com “cinema e televisão”.

Para entrar no “Raya”, é necessário passar por um comitê que avalia a aparência do usuário, e após ser aprovado, o interessado em utilizar a rede deve escolher algum plano de assinatura. Bem exclusivo, o usuário supostamente também precisa receber um convite para poder participar do processo de seleção.

