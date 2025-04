Após fim de relação com Channing Tatum, Zoë Kravitz vive romance em ‘segredo’

Os artistas Zoë Kravitz e Austin Butler estariam “namorando secretamente” após terem se aproximado set de filmagens do filme “Caught Stealing”. As informações foram divulgadas pelo site “RadarOnline”, que afirma também que “apesar de estarem juntos, o suposto casal não está rotulando o relacionamento”.

A aproximação entre os dois teria ocorrido após suas respectivas separações recentes: Zoë terminou o noivado com o ator Channing Tatum em outubro de 2024 — na mesma época em que filmava com o intérprete de Elvis Presley —, enquanto o relacionamento de Austin Butler com sua ex-namorada, a modelo Kaia Gerber, chegou ao fim no início deste ano.

“Austin e Zoë têm passado tempo juntos nas últimas semanas”, revela uma fonte do site. “Eles se dão muito bem e a química deles é tão boa fora das telas quanto dentro delas. Austin e Zoe têm mantido isso sob controle e ainda não estão colocando um rótulo em nada. Ambos são muito respeitosos com seus ex-parceiros e estão apenas vendo como as coisas vão acontecer”, finaliza.

“Caught Stealing”, suspense policial protagonizado pelos dois, tem lançamento previsto para o final de 2025. O elenco ainda conta com grandes nomes de Hollywood, como Matt Smith, Regina King e Liev Schreiber.