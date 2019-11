Após fim de jejum, Di Santo valoriza empate do Atlético-MG: ‘Toda equipe lutou’

O Atlético-MG arrancou um empate por 1 a 1 diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, com um gol aos 44 minutos da etapa complementar marcado por Di Santo. O jogador quebrou um jejum de sete jogos sem balançar as redes e valorizou o ponto conquistado longe de Belo Horizonte.

“No primeiro tempo eles foram melhores. No segundo tempo saímos para o jogo. Sempre é importante marcar, sempre é importante ajudar a equipe correndo, fazendo gols. Toda a equipe lutou”, falou o atleta após o apito final.

O atacante Luan também fez uma análise do desempenho do Atlético-MG na partida e afirmou que o Fluminense foi melhor apenas em 20 minutos do duelo. Ele também se mostrou feliz com o gol marcado por Di Santo.

“Acho que valeu pela entrega, pelo final. O Di Santo estava merecendo este gol há um tempo. E o Mancini foi bem nas substituições. Foi um jogo de 20 minutos do Fluminense. Eles ainda tem o jogo do Diniz, eu trabalhei com ele. Ele consegue dar essa força ao time, a atletas muitas vezes desacreditados. Durante os primeiros 20 minutos, o Fluminense foi melhor, fizeram o gol em erro nosso. Mas no segundo tempo só deu o Galo”, destacou Luan.

O ponto conquistado fora de casa manteve a “gordura” na luta contra o rebaixamento. O Atlético-MG tem 41 pontos, contra 35 do arquirrival Cruzeiro, que entrou na degola. De quebra, viu a diferença de seis pontos para o Fluminense permanecer.

“Resultado justo, óbvio que o nosso time fez um gol no fim e crescemos. A equipe deles parece ter sentido o emocional. Mas foi justo. Fluminense gosta de jogar, principalmente no Maracanã. Agora é descansar e enfrentar o Athletico em casa e somar os três pontos”, finalizou Vinícius.