Após fim de casamento, Lily Allen se interna em ‘clínica para traumatizados’

A cantora inglesa, Lily Allen, se internou em uma clínica para “pessoas traumatizadas” após o fim de seu relacionamento com o astro de Stranger Things, David Harbour.

Allen resolveu pôr um fim em seu casamento depois de descobrir que o marido tinha um perfil no aplicativo de relacionamentos Raya.

De acordo com dados do jornal britânico Daily Mail, a cantora resolveu passar um tempo na clínica por iniciativa própria – o local de luxo cobra cerca de R$ 58,6 mil por semana. O contato do periódico revelou que o fim da união foi muito doloroso, por isso a artista escolheu passar “algumas semanas” isolada, sem redes sociais e participando de terapias em grupo para se recuperar.

O relacionamento dos dois teve início em 2019, com direito a troca de alianças em Las Vegas, EUA, em setembro de 2020. As especulações sobre o término e uma possível traição começaram em dezembro de 2024, mas só foram confirmadas em um episódio recente do podcast pessoal da britânica, ‘Miss Me?’.

Durante o episódio, Lily não entrou em mais detalhes, mas ressaltou que suas duas filhas são sua principal rede de apoio, “encorajamos uma à outra a falar sobre nossos sentimentos, mas acho que o principal é dizer a elas que vamos superar isso e ficar bem”.