Após fim da amizade com Fernanda Bande, Pitel anuncia novo projeto: ‘Potencializar o trabalho das assistentes sociais’

Thais Fonseca 21/09/2024 - 17:05

A amizade entre Fernanda Bande e Giovanna Pitel não durou muito após participarem do “BBB24” (TV Globo), onde se conheceram e foram aliadas. As duas amigas chegaram a comandar um programa juntas, “Na Cama com Pitanga” (Multushow) logo após o reality, mas a parceria não durou e, atualmente, elas não se falam mais.

Durante o reality, a assistente social chegou a colocar a amiga como protagonista do game, e até foi criticada por não censurar quando a niteroiense fez declarações polêmicas.

Em bate-papo com o site IstoÉ Gente, a ex-BBB evitou falar sobre o fim da amizade com a confeiteira e disse estar empolgada com novo projeto. Pitel agora prepara um programa no qual pretende valorizar o Serviço Social.

“A gente está nesse momento de solidificação da carreira, que é Comunicação, e seguir nesse caminho, essa porta que me foi apresentada com tanto amor, com tanto carinho. Então, eu tenho me dedicado, trabalhar muito para continuar na Comunicação, dentro do Serviço Social, que é minha área de formação. Eu pretendo trazer o Serviço Social para essa nova realidade, e potencializar todo esse trabalho das assistentes sociais, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas”, disse a alagoana, durante o Dia Delas no Rock in Rio 2024 (sexta-feira, 20).