Após filha ter sido vítima de abuso sexual, Dudu Nobre exige respeito: ‘Invasão de privacidade’

Dudu Nobre veio a público, na última quarta-feira (11), para se pronunciar sobre supostas entrevistas que estariam sendo dadas acerca de sua filha, Olívia Nobre. Segundo o cantor, pessoas estariam “falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo” — referindo-se ao abuso sexual sofrido pela primogênita.





Filha mais velha do cantor com Adriana Bombom, Olívia afirmou ter sido estuprada na madrugada do último domingo (08), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. No Instagram, Dudu confirmou a informação e exigiu respeito. Confira o pronunciamento na íntegra:

“Durante minha carreira musical, já passei por inúmeras situações em que minha postura como pai foi exposta e discutida sem o meu consentimento. Eu sempre relevei e procurei manter o foco da minha vida pública em minha carreira como músico, cantor e compositor. Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim. Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo.





Como pai, foi a maior tristeza que já senti, por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade. Então, pela primeira vez, me pronuncio sobre um assunto que deveria ser privado. Estou do lado da minha família para tudo o que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Preciso estar dorte para apoiar minha filha e defendê-la de tudo o que puder magoá-la.

Então, por isso venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e principalmente a dor dela. Não compartilhem nada que a exponha, por favor. Eu acredito na justiça e acredito que tudo vai se esclarecer e os responsáveis serão punidos.”

