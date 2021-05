Após ficar submersa por 71 anos, vila italiana é vista novamente

Após 71 anos engolida pela água, a vila Curon, localizada no norte da Itália, intencionalmente inundada em 1950 para se tornar um reservatório, pode ser vista novamente. As informações são do R7.

Mas isso será temporário, já que o lago foi esvaziado para reparos. A água tomará conta do local novamente no próximo dia 27. Mesmo assim, o local virou ponto turístico. Durante os 71 anos passos, a vila só não ficou totalmente debaixo d’água por causa de uma torre construída, no século 14, que ainda aparecia no meio do chamado Lago Resia.

Instagram will load in the frontend.

Os visitantes consideram essa construção assustadora, por aparecer no meio do lado. Ela inspirou até uma série de terror que leva o mesmo nome da vila. Com as restrições por causa da pandemia do coronavírus dificultaram as visitas, mas, com o afrouxamento das regras de lockdown locais, os turistas conseguiram registrar algumas imagens e espalhar nas redes sociais.

Veja também