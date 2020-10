Após ficar dias internado na UTI com coronavírus, MC Marcinho recebe alta médica

MC Marcinho pode respirar aliviado. Após ficar 11 dias internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro por conta da Covid-10, o funkeiro recebeu alta médica.

Em seu perfil na rede social, Marcinho celebrou e agradeceu: “Quero agradecer todas as orações. Hoje saí do CTI e estou em um leito. Foram 11 dias muito difíceis: cheguei com 80% do pulmão prejudicado. Fui intubado e Deus sempre esteve ao meu lado. Essa doença é agressiva, só eu sei o que eu passei. Médicos maravilhosos estão cuidando de mim. Estou bem, me recuperando e em breve estaremos juntos”.

