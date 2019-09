Rio – Desde do dia 31 de agosto, quando seu contrato com a “ESPN” havia terminado, Rômulo Mendonça estava afastado do canal para renegociar seu contrato. Nesta terça-feira, o narrador e comentarista usou suas redes sociais para celebrar a renovação do seu vínculo com a emissora.

“Renovei! Sigo nos canais ESPN. Muito obrigado. Abraços”, escreveu Rômulo em seu Twitter.

Renovei! Sigo nos canais ESPN. Muito obrigado. Abraços. pic.twitter.com/xjX0hxDVjA — Rômulo Mendonça (@romulomendonca) September 24, 2019

Rômulo Mendonça é um dos principais narradores de basquete na emissora. Seus bordões, como “jararaca assassina” ou “aqui não, queridinha”, fazem sucesso em suas transmissões, sobretudo nas redes sociais.